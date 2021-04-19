Сегодня, 19 апреля, в Центральной городской библиотеке имени Марка Кропивницкого в дистанционном формате стартует выставка местных издательств «Николаевская книга-2021».

Об этом пишет Николаевская областная государственная администрация на своей странице в Facebook.

В этом году выставка состоится онлайн и пройдет с 19 по 24 апреля. В эти дни представят 113 новых книг десять николаевских издательств и издательских центров. Среди них — издатели Ирина Гудым, Василий Торубара, Лев Траспов, Павел Шамрай, Виктор Швец, издательства «Илион» и «Яслав», издательские центры НОИППО, НУК имени адмирала Макарова и ЧНУ имени Петра Могилы.

Главными точками онлайн-доступа к событиям «Николаевской книги-2021» станут сайты, ютуб-каналы, фейсбук-аккаунты, блоги организаторов и партнеров.

Онлайн-контент выставки будет представлен экскурсиями, обзорами, интервью с книгоиздателями и авторами, буктрейлерам на книги николаевских авторов, видеопрочтениями произведений.

Мероприятие проходит при поддержке управления информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Николаевской облгосадминистрации и управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета.

Традиционно главным организатором выступает Центральная городская библиотека имени Марка Кропивницкого.

Напомним, в библиотеке главного корпуса Национального университета кораблестроения имени Адмирала Макарова в Николаеве открыли «Олимпийский уголок».