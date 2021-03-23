В библиотеке главного корпуса Национального университета кораблестроения имени Адмирала Макарова в Николаеве открыли «Олимпийский уголок».

Об этом говорится в сюжете «Объектив» на НИС-ТВ.

Как рассказал ректор университета Евгений Трушляков в данном вузе учились известные николаевские спортсмены: в частности: саблистка Ольга Харлан, легкоатлет Игорь Цветов, пловец Богдан Грененко и фристайлист Александр Абраменко.

— Это не просто кораблестроительный университет, это еще и спортивный университет. Не только по показателям, цифрам, сколько у нас чемпионов, а и по своему духу, - отметил Евгений Трушляков.

Исполнительный директор регионального отделения НОК Украины в Николаевской области Вадим Кучмий рассказал, что в данном уголке представлена история проведения Олимпийских игр.

— Тут представлена периодизация Олимпийских игр, от Древней Греции, возрождение Олимпийских игр, первой олимпиады, которая прошла на наших просторах и также современные Олимпийские игры, - отметил Вадим Кучмий.

Отмечается, что во время открытия, коллективу телеканала НИС-ТВ, который работает над программой «Улица спортивная» вручили награду и призы от НОК Украины за победу в 20-м всеукраинском конкурсе «Украина олимпийская» в номинации «Лучшая циклическая спортивная телепрограмма года».

Напомним, что программу «Улица Спортивная» авторства Татьяны Коренковской, которая выходит на телеканале НИС-ТВ, признали лучшей циклической спортивной телепрограммой XХ конкурса среди спортивных журналистов «Украина олимпийская».