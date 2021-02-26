Программу «Улица Спортивная» авторства Татьяны Коренковской, которая выходит на телеканале НИС-ТВ, признали лучшей циклической спортивной телепрограммой XХ конкурса среди спортивных журналистов «Украина олимпийская».

Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Украины.

Мероприятие прошло 16 февраля, в нем приняли участие глава НОК Сергей Бубка, члены комиссии НОК Украины «Пресса и коммуникации» во главе с ее председателем Олегом Волковым, а также представители региональных олимпийских центров.

Николаев отметился еще в двух номинациях — лучшей общественно-политической газетой отдела спорта признали «Николаевские новости», а в номинации «За преданность олимпийскому движению» наградили главу Николаевской областной ассоциации спортивных журналистов Анатолия Белоножко.

Всего на конкурс поступило более 500 материалов. Заслуженные награды лауреатов конкурсов получили представители 13 областей, наибольшее их количество у представителей Киева, Львовской и Винницкой областей. В связи с условиями карантина, награждение впервые проходило в формате видеоконференции.

— Средства массовой информации, как никогда, играют особую роль в развитии спорта и популяризации олимпийского движения. Мы прекрасно понимаем, что успешная реализация всех наших проектов и достижение успехов невозможны без вашей поддержки. Поэтому очень благодарны и глубоко ценим вашу работу, — отметил в ходе мероприятия Сергей Бубка.

Ранее сообщалось, что телеканал НИС-ТВ победил в номинации «Лучшая редакция телевидения, освещающая спортивную тематику» 16-го по счету конкурса «Николаевщина олимпийская».