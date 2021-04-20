Результаты конкурса на должность начальника управления культуры национальностей и религий Николаевской облгосадминистрации будут объявлены на следующей неделе. По итогам трех этапов конкурса на рассмотрение главы Николаевской облгосадминистрации будут поданы три кандидатуры.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ» рассказал заместитель главы ОГА по вопросам культуры, мэр Николаева 2013-2015 гг. Юрий Гранатуров.

— Я думаю, что на следующей неделе — не ранее, — объявил Юрий Гранатуров.

Он также рассказал, что всего на конкурс были заявлены 8 участников, принимали участие в конкурсном отборе — 6 человек.

Юрий Гранатуров отметил, что должность начальника управления культуры вакантна почти два года.

— Я работаю чуть больше двух месяцев. Начальника управления культуры нет уже, слава Богу, давно. По-моему, если не ошибаюсь, нет уже года полтора. Был объявлен конкурс, конкурсную комиссию возглавляет традиционно и по положению руководитель аппарат облгосадминистрации. Комиссия работает на постоянной основе. По конкурсу есть четкое положение, согласно Закону «О государственной службе». Насколько я слышал, там было 8 участников. Все они имели полное право участвовать в конкурсе как граждане Украины, которые попадают по всем критериям. Шестеро из них участвовали. Результатов я еще не знаю. Но, обычно, уже в самом конце третьего этапа конкурса три кандидатуры, которые по рейтингу получили больше баллов, чем остальные, подаются на рассмотрение главы облгосадминистрации. Он после общения с ними, изучения всех их материалов, принимает соответствующее решение, — рассказал Юрий Гранатуров.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким конкурс на должность начальника управления культуры, национальностей и религий объявил 22 марта. Прием заявок был открыт до 1 апреля.

Среди требований к кандидатам — высшее образование не ниже магистра (специалиста). Опыт работы на должностях государственной службы категорий «Б» или «В» или опыт службы в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности не менее двух лет. В ОГА для этой должности предлагают зарплату в размере 10,5 тысяч гривен.

Отметим, что на данный момент исполняет обязанности начальника управления Виталий Бойченко.