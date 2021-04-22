Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко хочет подать заявку на включение Чернобыльской зоны в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Об этом Александр Ткаченко рассказал в интервью «Reuters».

– Мы верим, что включение Чернобыля в список наследия ЮНЕСКО является первым и важным шагом к тому, чтобы это замечательное место стало уникальным пунктом назначения, которое интересует все человечество. Важность Чернобыльской зоны лежит далеко за пределами Украины...Речь идет не только о памяти, но и об истории и правах людей, – сказал Александр Ткаченко.

Перед тем, как подать заявку в ООН, места, которые ищут охраны ЮНЕСКО, должны быть включены в национальный список культурного и исторического наследия, отметил Александр Ткаченко.

Он напомнил, что недавно Минкульт решил включить в перечень таких объектов огромную радиолокационную станцию, построенную вблизи города Чернобыль в 1970-х.

Также обсуждается вопрос расширения этого намерения на всю 30-километровую зону отчуждения Чернобыля.