Сегодня, 23 апреля, во Всемирный день книги и авторского права в облгосадминистрации подвели итоги ХV областного конкурса «Лучшая николаевская книга».

Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

В этом году на конкурс представили 67 книг местных авторов, изданных в течение 2020 года в 8 николаевских издательствах. 30 независимых экспертов определили лучшие из них. По итогам их оценок, определили победителей конкурса.

«Лучшим историко-краеведческим изданием» стала книга «Николаев в Восточной (Крымской) войне 1853-1856 годах» соавторов Евгения Горбурова, Ларисы Левченко, Екатерины Беляевой, издательства фирмы «Илион».

Номинация «Лучший поэтический сборник» представлена книгой «Пусть Николай Святой его хранит...» автора Ларисы Матвеевой, издателя ЧП Швец В. М.

В категории «Лучшее прозаическое издание» победило произведение «Вот такие мы, Господи!» Анатолия Малярова, издательства фирмы «Илион».

В номинации «Лучшее учебное издание и учебники» выделили учебное пособие «Актуальные вопросы гражданской защиты», соавторы: Виктор Дубинин, Валерий Изотов, Виктор Ляшенко, Людмила Маркина, Оксана Савина и Павел Штейн. Книгу выпустило издательство Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.

«Лучшим изданием для детей и юношества» признали книгу «Народные музыкальные инструменты» Ирины Гарькава, издателя Василия Торубары.

Кроме этого, в номинации «Лучший литературный дебют» победу одержала книга «Арабески и сны» автора Александры Филоненко, издательство Ирины Гудым.

Напомним, 19 апреля в Центральной городской библиотеке имени Марка Кропивницкого в дистанционном формате стартовала выставка местных издательств «Николаевская книга-2021».