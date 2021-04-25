Профессор Мэтью Гаркнесс из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии предложил новую идею для борьбы с загрязнением пластиком - делать татуировки не обычными чернилами, а с частицами пластика.

О своей идее он рассказал журналу Fast Company, передает hromadske.ua.

Так люди смогут стать автономными станциями по переработке отходов, считает ученый. Он взялся за эту идею, вдохновившись тем фактом, что микропластик и так присутствует в организме каждого второго человека на Земле.

По его словам, наши тела создают идеальные условия для переработки этого материала, поэтому частицы пластика разрушатся в них примерно через полгода после инъекции.

Однако для такой татуировки подойдут только материалы с полилактида - биоразлагаемые пластика. Распространенный пластик из продуктов нефтехимии для этой цели нельзя использовать.

— Проект спекулятивный, он призван подтолкнуть нас к переосмыслению наших ценностей. Это не должно стать настоящим коммерческим продуктом, - уточнил Мэтью Гаркнесс.

Мэтью Гаркнесс также представил проект модифицированной тату-машинки, которая позволит работать с чернилами, содержащий частицы пластика. Профессор отмечает, что первый прототип устройства уже готов, но пока тестировать его не планирует.

Напомним, Воскресенский сельсовет, что в Николаевской области, запретил продавать и размещать на кладбище искусственные цветы из пластика.