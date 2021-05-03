В проекте создания Концерт холла Roshen определили победителя международного архитектурного конкурса. Первое место получило решение одного из самых авторитетных мировых бюро из Норвегии — Snohetta.

Об этом сообщил руководитель проекта Евгений Полтавцев, передает пресс-служба «Европейской солидарности».

— Победители, первая премия — это норвежское бюро Snohetta. Этот проект не контрастирует с другой архитектурой. Он очень хорошо вписан в ландшафт и продолжает возможности парка, который там есть. Он создает новые общие общественные зоны, новые связи, пешеходные дорожки, — говорит Евгений Полтавцев.

Архитектурное бюро Норвегии Snohetta известно, в частности, проектами новой Александрийской библиотеки в Египте, оперного театра в Осло, а также павильона Национального мемориального музея 11 сентября во Нью-Йорке.

В октябре 2020 года Петр и Марина Порошенко презентовали проект создания первого в Украине концерт холла мирового уровня. Для этого на аукционе купили старое здание столичного дома культуры имени Королева, спроектированного в 80-х годах прошлого века. Его превратят в большой концерт холл для симфонических концертов.

Техническое задание разрабатывали совместно с британской компанией «Theatre projects», которая имеет опыт разработки театральной технологии и акустики для более 300 проектов.

Кроме современного ландшафта, изменится и дизайн самого дома. Это будет сверхсовременное здание со специальной акустикой. Симфонической зал сможет вместить около двух тысяч человек. Кроме норвежцев, жюри рассматривают и британский проект. Он будет запасным. Среди четырех претендентов победителя выбирали лучшие архитекторы Европы. В течение трех месяцев жюри давали разные проектные задания конкурсантам. Еще столько же времени им предоставили на пилотную работу. Норвежское бюро, по мнению жюри, представило лучшую.

— Этот проект поразил всех членов жюри. Он привлек к себе наибольшее внимание среди всех конкурсантов, — объясняет эксперт по строительству Геннадий Глотов.

Иностранцы будут осуществлять авторский надзор от начала работ и до ввода здания и территории в эксплуатацию. Вся эта идея основана компанией «Roshen» и Фондом Порошенко.

— Этот проект выведет на новый уровень искусство Украины. Позволит нашим исполнителям, коллективам классической и современной музыки реализовать свой творческий потенциал на территории Украины, — говорит Марина Порошенко.

Это будет первый в Украине концертный зал для выступлений большого симфонического оркестра с хором. Например, в Германии есть 7 залов мирового уровня. В соседней Польше за последние годы открыли два таких заведения. Украина же с ее традициями классической музыки, с дирижерами, исполнителями, композиторами и коллективами мирового уровня не имеет ни одного акустического зала для большого симфонического оркестра.

Концерт-холл будет иметь большой акустической концертный зал на 1800 зрителей и камерный зал на 400 зрителей. А также необходимую инфраструктуру для репетиций музыкантов и хоров. Заведение планирует проводить по 250 художественных событий в год.

— Это будет центр культуры, центр развития целого Киева. Многие артисты мирового уровня, много оркестров мирового уровня приехали бы давно в Украину. Но никогда они здесь не были. Потому что не было места, где могли бы оценить по-настоящему этот уровень. И Roshen вдохновился примерами Microsoft Theater и Carnegie Hall, — объясняет пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

Концерт-холл продолжит ряд масштабных проектов, которые уже реализованы командой Порошенко — это и самый большой в мире речной свето-музыкальный фонтан «Рошен» в Виннице, создание центра Анны Киевской во Франции, поддержка археологических исследований на месте захоронения короля Даниила Галицкого в Польше, строительство единственного за время независимости Театра на Подоле, а также зимний городок Roshen Winter Village в Киеве и зоопарк международного уровня в Черкассах.

Открытие «Roshen Concert Hall» планируется в 2025 году.