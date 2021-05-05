Власти Италии подтвердили намерение осовременить крупнейший амфитеатр Древнего Рима (80 год н. э.). На днях они сообщили, кто построит выдвижной пол Колизея, а также уточнили, сколько продлятся работы.

Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».

В конце прошлого года Министерство культуры Италии рассказало о планах реконструировать Колизей — символ императорского могущества. А теперь официально сообщило, что тендер на сооружение выдвижного пола выиграла строительная компания Milan Ingegneria. Ее сотрудники приступят к реализации проекта в ближайшее время. Завершатся работы в 2023 году.

По словам министра культуры Италии Дарио Франческини, реконструкция позволит туристам увидеть памятник во всем его величии. Чиновник уточнил, что стоимость проекта составит 18,5 млн евро, или 22,5 миллиона долларов.

Знаменитый древнеримский амфитеатр, построенный при императоре Тите в 80 году нашей эры, когда-то имел деревянный пол, присыпанный песком. Под ним скрывалась сеть туннелей и комнат, в которых гладиаторы и животные готовились к выходу на арену. Их выступления ожидали 60 000 зрителей.

Но в конце 1800-х годов, когда археологи начали раскопки подземных уровней сооружения, пол удалили. Подземную зону открыли для обозрения в 2010-м. Однако в последние годы власти заговорили о необходимости строительства нового пола — высокотехнологичной сцены, которая укроет подземные помещения от дождя и позволит их проветривать.

Напомним, в Турции группа исследователей обнаружила остатки амфитеатра среднего размера диаметром около 100 метров, стены которого достигают около 14−15 метров высоты.