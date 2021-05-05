14 мая в Николаеве состоится юмористическое игровое шоу «Friends Zone» с участием звезд комедийных сериалов и известных николаевцев.
Об этом сообщают организаторы мероприятия.
«Команда звезд украинских комедийных сериалов будет соревноваться против команды здвезд Николаева», - говорится в сообщении.
Участниками шоу станут Олег Семин, Владимир Борисов, Александр Станкевич, Левон Назинян, а также Денис Пивоваров, Анастасия Погосова, Юлия Мотрук и Юрий Тазарачев.
Мероприятие пройдет в концерт-холле «Юность» 14 мая в 19:00. Бронь билетов в кассе концерт-холла и досуговой кассе.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
14 мая в Николаеве состоится юмористическое игровое шоу «Friends Zone» с участием звезд комедийных сериалов и известных николаевцев.
Об этом сообщают организаторы мероприятия.
«Команда звезд украинских комедийных сериалов будет соревноваться против команды здвезд Николаева», - говорится в сообщении.
Участниками шоу станут Олег Семин, Владимир Борисов, Александр Станкевич, Левон Назинян, а также Денис Пивоваров, Анастасия Погосова, Юлия Мотрук и Юрий Тазарачев.
Мероприятие пройдет в концерт-холле «Юность» 14 мая в 19:00. Бронь билетов в кассе концерт-холла и досуговой кассе.