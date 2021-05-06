Гордон Маккалоу, 92-летний шотландец, написал сборник «101 стихотворение», который стал бестселлером в книжных магазинах.

Об этом пишет LitHub.

После того, как внучка Джессика Кичи опубликовала пост о творчестве своего дедушки, его книга завирусилась. В настоящее время сборник стал одной из самых продаваемой антологий на Amazon, заняв 14-е место в общем поэтическом рейтинге Великобритании и 9-ое место в США.

Согласно описанию на Amazon, «101 стихотворение» - это — «прекрасная антология, охватывающая широкий круг тем, таких как любовь, романтика, отношения, религия, молитвы, смысл жизни, смерть и наши отношения с Богом. Некоторые поэмы написаны таким образом, чтобы вызвать ваши самые сокровенные эмоции, а другие помогут вам погрузиться в забавную сторону жизни. Все они были написаны под эгидой музой».

Сын Маккалоу рассказал, что его отец писал и отправлял стихи в различные литературные журналы в течение многих лет, но безуспешно, и самостоятельно опубликовал сборник с помощью своей семьи.

Напомним, в Бразилии бабушка на протяжении многих лет ежедневно ошибочно молилась фигурке персонажа из Властелина колец.