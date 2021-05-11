Фото Суспільне:Миколаїв

На прошедших выходных в Коблевской ОТГ прошел трехдневный фестиваль «Iron Maraсas Extreme Fest», где были гонки на эндуро, соревнования по автозвуку и кроссовые забеги. Участниками соревнований стали около 500 человек.

Об этом рассказывается в сюжете Суспільне:Миколаїв.

Организаторами фестиваля является глава федерации Enduro «Южный ветер» мото-гонщик Юрий Ткачук и ряд предпритятий, которые часто поддерживают проведений мероприятий Enduro-гонок. Конкурс экстремальных видов спорта поддержала и Николаевская ОГА. По словам главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима, таким образом в Коблево стартовал туристический сезон.

— Фестивали такого уровня повышают узнаваемость региона. Это своеобразное открытие сезона. Согласно статистике, сезон расширяется: он начинается с мая и заканчивается в сентябре. Поэтому очень важно, чтобы знали о нас, об этом месте, о Николаевщине и наших курортах, - рассказал Виталий Ким.

По словам Виталия Кима, мото-фестиваль планируют сделать ежегодным.

В программе фестиваля был заезд на кроссовых мотоциклах. Среди препятствий: рвы, трамплины, холмы, болотистые отрезки трассы и тому подобное. Байкеры соревновались в трех категориях: хард, медиум и лайт.

На второй день фестиваля, параллельно с заездами на мотоциклах вокруг Коблево, преодолевали кросс на пересеченной местности и бегуны. Спортсмены съехались из разных городов Украины.

Наряду с треком для заездов на эндуро площадка, на которой автомобилисты мерились уровнем звука в своих тюнингованных авто. Также на фестивале были заезды на джипах, мастер-классы по кайтсерфингу, велогонки, заезды на квадроциклах.

Глава «Союза предпринимателей Коблево» Олег Боз в комментарии Koblevo.News отметил, что подобные мероприятия положительно влияют на развитие туризма в местной громаде.

— Это огромный шаг для развития курорта, потому что на мероприятие приезжает огромное количество людей. Популяризируя курорт - мы показываем его и инвестиционную привлекательность. Получая прибыль, предприниматели также пополняют бюджет громады, а громада, в свою очередь, тратит средства на свое развитие. То есть это такой необходимый цикл, - резюмировал Олег Боз.

Также Олег Боз добавил, что с 11 по 13 июня в Коблево пройдет еще один спортивно-музыкальный фестиваль.

Напомним, жители Коблево обнаружили свалку отходов в лесу, но селькоммунхоз вывезти мусор не может.