Жители Коблево, прогуливаясь по сосновому лесу, который находится неподалеку возле баз отдыха, обнаружили горы мусора из пластиковых бутылок, пакетов и прочих отходов.

Об этом пишет местное издание «О Коблево».

По мнению местных жителей отходы копились не один год.

— Единственные места в Коблево, где можно прогуляться — это море и сосновый молодой лес. Мы с друзьями решили пройтись и обнаружили гору мусора, разбросанного по всему лесу. И эти отходы не один год там скапливаются, местной власти необходимо обратить на это внимания и принять соответствующие меры, - сказал местный житель Андрей.

Начальник Коблевского селькоммунхоза Аркадий Куричук отметил, что он не слышал об образовавшейся свалке в лесу.

— Не могу распорядиться, чтобы ее убрали. Такое решение принимает Коблевский сельский совет и дает распоряжение непосредственно нам. Я так понимаю, там огромная свалка образовалась. Для того чтобы вывезти мусор, необходимо, чтобы сельский совет выделил на это деньги, - Аркадий Куричук.

Напомним, в июне 2020 года, НикВести сообщали, что в Коблево планируется за грантовые деньги построить мусоросортировочную линию.