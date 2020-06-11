В Коблево планируют за грантовые деньги построить мусоросортировочную линию.

Об этом в комментарии НикВести рассказал глава Коблевского сельсовета Владимир Панич.

Он рассказал, что сортировочную линию Коблевская объединенная территориальная община планирует построить совместно с городом Южным, при этом располагаться она будет в Коблево.

По словам Владимира Панича, проект планируют реализовать за грантовые средства по программе U-LEAD, однако он отметил, что о сроках строительства такой линии говорить еще рано, так как на сегодняшний день идет процесс подачи проектных предложений.

— Пока это проектные предложения. Нет никакого конкретного решения. Нас отобрала программа U-LEAD по муниципальному сотрудничеству — город Южный и наше Коблевское ОТГ. Мы с ними заключили меморандум. Сейчас продолжается работа по грантовым деньгам. Если мы победим в конкурсе, то нам выделят порядка миллиона на установку этой сортировочной линии, - рассказал Владимир Панич.

Также он отметил, что отходы на мусоросортировочную линию в Коблево также будут привозить из города Южного.

— В принципе да. У них там проблема есть и у нас есть проблема. Решили сделать таким образом, - отметил сельский голова.

Владимир Панич рассказал как обстоят дела с утилизацией мусора в Коблево.

— Мусор в Коблево мы вывозим — у нас же тут есть уголок, полигон твердых бытовых отходов, который принадлежит районному коммунальному предприятию. Весь мусор свозится туда на полигон, - добавил Владимир Панич.

Напомним, что в Николаеве также планируют построить мусоросортировочную линию. В частности, директор коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Андрей Цизин заявлял, что на сортировочную линию для полигона твердых бытовых отходов Николаева необходимо 10 миллионов гривен.

В свою очередь Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявлял, что не видит смысла выделять из бюджета города 10 миллионов для строительства на территории городского полигона ТБО сортировочной линии. По его мнению, этим должны заниматься предприниматели, которые могли бы зарабатывать на этом.

Также, в августе 2019 года Александр Сенкевич подписал меморандум с двумя турецкими компаниями на строительство сортировочной линии твердых бытовых отходов.

Меморандум предусматривает сотрудничество сторон в сфере обращения с бытовыми отходами. Речь идет о создании новой очереди полигона бытовых отходов и строительстве двух объектов: комплекса по сбору биогаза, который будет расположен на территории новой очереди полигона ТБО, а также линии по сортировке мусора, она займет место на ныне действующей городской свалке. Весь проект планируют реализовать за 3 года.

После чего Александр Сенкевич анонсировал строительство сортировочной линии на городской свалке за счет городского бюджета или денег инвесторов.

При этом, действующий директор коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Андрей Вецало сообщил, что строительство сортировочной линии на полигоне твердых бытовых отходов в Николаеве планируют начать весной и закончить к концу этого года.

Позже, Александр Сенкевич заявил, что мусоросортировочная линия в городе может появиться в течение полугода.