Французское издательство напечатало любовные письма писателя Антуана де Сент-Экзюпери с его супрупгой Консуэло Сунцин, которая выступила прототипом Розы в «Маленьком принце».

Достоянием общественности переписку сделало французское издательство Gallimard.

В книгу вошли 160 писем и телеграм, десятки экскизов, фотографии и заметки.

Британское издание The Guardian пишет, брак между мрачным, доброжелательным авантюристом, французским аристократом и острой на язык художницей из Латинской Америки был очень бурным.

— Консуэло, дорогая моя, ты не понимаешь, как сильно ты заставляешь меня страдать, — писал Антуан. — Я плачу от эмоций, так боюсь быть изгнанной из вашего сердца, — отвечала девушка.

Пара множество раз разрывала отношения, но вскоре их возобновляла.

Как говорит биограф писателя Ален Вирконделе, Консуэло Сунцин отличалась бурным темпераментом и подвергалась приступам депрессии, неоднократно изменяя писателю.

Однако, как свидетельствует один из последних писем Экзюпери, он простил ей все.

— Консуэло, от всего сердца благодарю за то, что ты моя жена. Если меня убьют, мне будет кого ждать, чтобы быть вместе в вечности, — писал Антуан де Сент-Экзюпери.

Антуан Сент-Экзюпери исчез во время разведывательного рейса на Корсику в июле 1944 года. Никаких доказательств авиакатастрофы не было, пока 1998 местный рыбак не вытащил из реки серебряный браслет с именами писателя и его жены, который тот носил до последней минуты. Остатки самолета нашли в 2000 году.

«Маленький принц» — сказка-притча французского авиатора, поэта и героя войны Антуана де Сент-Экзюпери, впервые опубликованная в 1943 году. С тех пор это произведение перевели 450 раз и продали более 200 миллионов официальных экземпляров во всем мире.

Напомним, в Швейцарии найдены ранее неизвестные рисунки писателя Антуана де Сент-Экзюпери к сказке «Маленький принц».