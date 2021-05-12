Президент Украины Владимир Зеленский предложил художнику Ивану Марчуку для размещения его персонального музея здание бывшего американского посольства, которое в настоящее время принадлежит ДУС.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Владимир Зеленский вместе с супругой посетили ретроспективную выставку народного художника Украины Ивана Марчука в Музее истории Киева и поздравили художника с 85-летним юбилеем.

Президент обратил внимание на то, что Иван Марчук сейчас ищет здание для создания музея. Глава государства предложил здание, которое сейчас принадлежит Государственному управлению делами.

— Это раньше было американское посольство. Посмотрите, и если вам понравится, мы готовы отремонтировать и сделать музей. Здание большое, есть двор. Было бы круто для Украины, чтобы люди могли посещать ваш музей, — отметил Владимир Зеленский.

Иван Марчук является лауреатом Национальной премии Украины имени Т. Г. Шевченко и членом научного совета Международной академии современного искусства в Риме. В советские времена долго не мог официально выставлять свои произведения и подвергался преследованиям со стороны КГБ. В 1989-2001 годах жил в Австралии, Канаде и США. В 2007 году попал в рейтинг «100 гениев современности» британской газеты The Daily Telegraph. Работы художника насчитывает около 5000 произведений.