Сегодня, 18 мая в Роттердаме, Нидерланды проходит первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение 2021».

Трансляцию ведет канал «UA: Перший».

В первом полуфинале выступит представитель от Украины — группа «Go_A», которая исполнит песню «Shum».

Первый и второй полуфиналы конкурса проходят 18 и 20 мая. Финал «Евровидения 2021» запланирован на субботу, 22 мая.

Украинцы могут голосовать в первом полуфинале за всех участников, кроме своей страны.

Напомним, на конкурс будут допущены максимум 3,5 тысячи зрителей.