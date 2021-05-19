Украинская группа Go_A по итогам выступления в полуфинале «Евровидения 2021» прошла в финал песенного конкурса.

Украинцы вышли на сцену Ahoy Arena в Роттердаме с хитом «Shum».

В финал прошли следующие страны:

Норвегия

Израиль

Россия

Азербайджан

Мальта

Литва

Кипр

Швеция

Бельгия

Украина

Второй полуфинал «Евровидения» состоится 20 мая, а финал будет 22 мая.