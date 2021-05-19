Известный писатель Юрий Андрухович будет присутствовать 19 мая на вечере литературы в Киеве. На культурном собрании он будет читать избранные моменты из своего нового романа «Радио Ночь».

Анонс мероприятия указан на странице заведения.

Юрий Андрухович поговорит с читателями и обсудит волнующие их темы.

— Главный герой романа — Иосиф Ротский. Музыкант и революционер, убегает от спецслужб, находит свою роковую любовь, скрывается и в конце оказывается на нулевом меридиане, где в ночном радиоэфире рассказывает истории, ставит музыку и делится сокровенным со слушателями со всего мира, — отмечается в анонсе.

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