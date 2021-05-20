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Точную копию знаменитого лайнера пятый год сооружают в провинции Сычуань, примерно в 1200 км от моря. Сегодня работы вышли на финишную прямую.
Об этом пишет «Вокруг света. Украина».
Названный «Непотопляемым Титаником», корабль повторит размеры оригинала и его внутреннее оснащение. Здесь обустроят банкетные залы, театры, смотровые площадки и бассейн.
Реплика изначально задумана как уникальный туристический объект. Подобно настоящему «Титанику» двойник будет достигать 269,06 м в длину и 28,19 м в ширину.
Утонуть судну не удастся, так как оно будет пришвартовано в водохранилище на реке Цицзян.
Корабль займет центральное место в тематическом парке Romandisea. И, как надеются заказчики проекта, будет служить развитию туризма в регионе.
Внутри нового «Титаника» будут воссозданы те же удобства, что и в оригинальном корабле. Здесь обустроят банкетные залы, театры, смотровые площадки и бассейн. Гости при желании смогут переночевать на борту корабля.
На создание копии потребовалось 23 000 тонн стали. А стоимость проекта оценивается в 153,5 миллиона долларов.
Дата открытия объекта пока не озвучена. Однако, по некоторым сведениям, работы могут завершиться уже в конце этого года.
Этот китайский корабль — не единственная полноразмерная копия «Титаника».
В 2018 году австралийская компания Blue Star Line возобновила работы над «Титаником II» после длительной задержки. Его позиционировали как идентичную копию печально известного лайнера с 835 каютами, в которых размещались 2435 пассажиров.
Первое плавание было запланировано на 2022 год, однако веб-сайт компании не обновлялся с 2018 года.
Точную копию знаменитого лайнера пятый год сооружают в провинции Сычуань, примерно в 1200 км от моря. Сегодня работы вышли на финишную прямую.
Об этом пишет «Вокруг света. Украина».
Названный «Непотопляемым Титаником», корабль повторит размеры оригинала и его внутреннее оснащение. Здесь обустроят банкетные залы, театры, смотровые площадки и бассейн.
Реплика изначально задумана как уникальный туристический объект. Подобно настоящему «Титанику» двойник будет достигать 269,06 м в длину и 28,19 м в ширину.
Утонуть судну не удастся, так как оно будет пришвартовано в водохранилище на реке Цицзян.
Корабль займет центральное место в тематическом парке Romandisea. И, как надеются заказчики проекта, будет служить развитию туризма в регионе.
Внутри нового «Титаника» будут воссозданы те же удобства, что и в оригинальном корабле. Здесь обустроят банкетные залы, театры, смотровые площадки и бассейн. Гости при желании смогут переночевать на борту корабля.
На создание копии потребовалось 23 000 тонн стали. А стоимость проекта оценивается в 153,5 миллиона долларов.
Дата открытия объекта пока не озвучена. Однако, по некоторым сведениям, работы могут завершиться уже в конце этого года.
Этот китайский корабль — не единственная полноразмерная копия «Титаника».
В 2018 году австралийская компания Blue Star Line возобновила работы над «Титаником II» после длительной задержки. Его позиционировали как идентичную копию печально известного лайнера с 835 каютами, в которых размещались 2435 пассажиров.
Первое плавание было запланировано на 2022 год, однако веб-сайт компании не обновлялся с 2018 года.