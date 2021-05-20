Точную копию знаменитого лайнера пятый год сооружают в провинции Сычуань, примерно в 1200 км от моря. Сегодня работы вышли на финишную прямую.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Названный «Непотопляемым Титаником», корабль повторит размеры оригинала и его внутреннее оснащение. Здесь обустроят банкетные залы, театры, смотровые площадки и бассейн.

Реплика изначально задумана как уникальный туристический объект. Подобно настоящему «Титанику» двойник будет достигать 269,06 м в длину и 28,19 м в ширину.

Утонуть судну не удастся, так как оно будет пришвартовано в водохранилище на реке Цицзян.

Корабль займет центральное место в тематическом парке Romandisea. И, как надеются заказчики проекта, будет служить развитию туризма в регионе.

Внутри нового «Титаника» будут воссозданы те же удобства, что и в оригинальном корабле. Здесь обустроят банкетные залы, театры, смотровые площадки и бассейн. Гости при желании смогут переночевать на борту корабля.

На создание копии потребовалось 23 000 тонн стали. А стоимость проекта оценивается в 153,5 миллиона долларов.

Дата открытия объекта пока не озвучена. Однако, по некоторым сведениям, работы могут завершиться уже в конце этого года.

Этот китайский корабль — не единственная полноразмерная копия «Титаника».

В 2018 году австралийская компания Blue Star Line возобновила работы над «Титаником II» после длительной задержки. Его позиционировали как идентичную копию печально известного лайнера с 835 каютами, в которых размещались 2435 пассажиров.

Первое плавание было запланировано на 2022 год, однако веб-сайт компании не обновлялся с 2018 года.