Улицу в столице Турецкой Республике Анкаре, на которой расположено посольство Украины, назовут именем украинского ученого Агатангела Крымского.

Об этом на своей странице в Facebook написал посол Украины в Турции Андрей Сибига.

— Получили положительный ответ турецкой стороны на наше обращение о переименовании одной из улиц столицы в улицу им. Агатангела Крымского, 150-летие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году. Отныне улица, на которой находится наше посольство, будет носить его имя. Осталось завершить лишь некоторые формальности, — написал Андрей Сибига.

Также, по словам Сибиги, в скором времени в центре Анкары, в одной из самых престижных локаций столице Турции, будет открыт Украинский парк, который сейчас находится на стадии благоустройства. Решение местных властей о его создании также принято.

— Хочу искренне поблагодарить турецкую сторону за постоянную поддержку и всестороннее содействие и помощь, которую мы всегда ощущаем. Итак, наша цель «Больше Украины в Турции» продолжает наполняться содержанием, — написал Андрей Сибига.

Агафангел Ефимович Крымский (3 января 1871—25 января 1942) — украинский, крымскотатарский и советский историк, писатель, переводчик, востоковед, в том числе арабист, исламовед, тюрколог и иранист, один из основателей Академии наук Украины при гетьмане Скоропадском. Имел крымскотатарские корни и идентифицировал себя крымским татарином. Владел, по меньшей мере, 16 живыми и классическими языками, по некоторым источникам, почти 60 языками. Известен также какфилателист.