В Киеве хотят создать парковую скульптуру Богдана Ступки возле театра им. И. Франко, в котором актер работал долгие годы.

Об этом было отмечено во время обсуждения вопросов по киноиндустрии в Офисе Президента, о чем указано на сайте Президента Украины.

Кроме скульптуры также предложено создать барельеф на доме на ул. Заньковецкой, а также устроить концерт памяти выдающегося художника 27 августа.

Во время обсуждения Владимир Зеленский предложил 27 августа в украинских общинах за рубежом устроить ретроспективу фильмов с участием Богдана Ступки. По мнению руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, также возможно организовать ретроспективу в рамках одного из международного кинофестивалей, например в Торонто.

Напомним, в августе 2017 в поселке Куликов Львовской области открыли памятный бюст в честь 76 годовщины со дня рождения Народного артиста Украины Богдана Ступки.