Тысячи людей в масках собрались в Париже в субботу на концерт в рамках эксперимента органов здравоохранения, чтобы подготовить Францию к возобновлению культурных мероприятий.
Как передает Укринформ, об этом пишет АР.
На концерте в заведении AccorHotels Arena в Париже выступила французская рок-группа 1980-х годов «Indochine», а также французский ди-джей Этьен де Креси.
Руководящий орган государственных медицинских учреждений в Париже помог организовать мероприятие, чтобы определить, безопасно ли пяти тысячам людей в медицинских масках танцевать вместе на открытой площадке закрытой концертной арены без соблюдения социального дистанцирования.
Люди посетили шоу бесплатно, но обязательно должны пройти три теста на COVID-19: два до и один после концерта.
С целью еще больше снизить риск организаторы допускали к участию только людей в возрасте от 18 до 45 лет без каких-либо заболеваний.
Франция запретила подобные музыкальные концерты с начала 2020 года, а культурные учреждения страны были закрыты на протяжении большей части последних 14 месяцев.
Напомним, в Ливерпуле в рамках пилотного проекта британского правительства прошел масштабный концерт. На нем не требовали надевать маски и придерживаться социальной дистанции.
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Тысячи людей в масках собрались в Париже в субботу на концерт в рамках эксперимента органов здравоохранения, чтобы подготовить Францию к возобновлению культурных мероприятий.
Как передает Укринформ, об этом пишет АР.
На концерте в заведении AccorHotels Arena в Париже выступила французская рок-группа 1980-х годов «Indochine», а также французский ди-джей Этьен де Креси.
Руководящий орган государственных медицинских учреждений в Париже помог организовать мероприятие, чтобы определить, безопасно ли пяти тысячам людей в медицинских масках танцевать вместе на открытой площадке закрытой концертной арены без соблюдения социального дистанцирования.
Люди посетили шоу бесплатно, но обязательно должны пройти три теста на COVID-19: два до и один после концерта.
С целью еще больше снизить риск организаторы допускали к участию только людей в возрасте от 18 до 45 лет без каких-либо заболеваний.
Франция запретила подобные музыкальные концерты с начала 2020 года, а культурные учреждения страны были закрыты на протяжении большей части последних 14 месяцев.
Напомним, в Ливерпуле в рамках пилотного проекта британского правительства прошел масштабный концерт. На нем не требовали надевать маски и придерживаться социальной дистанции.