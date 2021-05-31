Тысячи людей в масках собрались в Париже в субботу на концерт в рамках эксперимента органов здравоохранения, чтобы подготовить Францию к возобновлению культурных мероприятий.

Как передает Укринформ, об этом пишет АР.

На концерте в заведении AccorHotels Arena в Париже выступила французская рок-группа 1980-х годов «Indochine», а также французский ди-джей Этьен де Креси.

Руководящий орган государственных медицинских учреждений в Париже помог организовать мероприятие, чтобы определить, безопасно ли пяти тысячам людей в медицинских масках танцевать вместе на открытой площадке закрытой концертной арены без соблюдения социального дистанцирования.

Люди посетили шоу бесплатно, но обязательно должны пройти три теста на COVID-19: два до и один после концерта.

С целью еще больше снизить риск организаторы допускали к участию только людей в возрасте от 18 до 45 лет без каких-либо заболеваний.

Франция запретила подобные музыкальные концерты с начала 2020 года, а культурные учреждения страны были закрыты на протяжении большей части последних 14 месяцев.

Напомним, в Ливерпуле в рамках пилотного проекта британского правительства прошел масштабный концерт. На нем не требовали надевать маски и придерживаться социальной дистанции.