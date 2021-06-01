Николаевская художница Светлана Чебанова создала иллюстрации к дизайну обложки романа-хроники «Намальовані люди», посвященный событиям Революции Достоинства. Она изобразила древо жизни, которое произрастает из расписанной каски майдановцев.

Об этом в эфире «Украинского радио: Николаев» рассказала сама художница.

Художница Светлана Чебанова рассказала, что расписная каска, изображенная на обложке — символ Майдана.

— Люди собирались вместе, расписывали эти каски 3 это были пластиковые каски, ведь это был мирный протест, это были простые люди. Эти каски стали символом площади, — говорит Светлана Чебанова.

Каска изображена, как горшок, символизирующий землю из которой растет дерево жизни, на котором есть птички, как символ духа. Первый уровень этого дерева — это цветы, которыми оно расцветает, следующий уровень — это плоды, которые символизируют Божье вдохновения и цветок, нарисованный на вершине — это солнце, восходящее над миром.

— Я очень быстро нарисовала шесть различных очерков, где-то может за полчаса, должно быть видно, что это быстро нарисовано, просто эмоционально, — отметила Светлана Чебанова.

По словам Светланы Чебановой, рисунок получился глубоко символиченым: с колыбели Майдана рождается новое мышление, поскольку каску мы носим на голове — это о том, что на Майдане родилось новое мышление нового времени, ведь он стал толчком изменений в Украине.

По словам автора Милы Иванцовой, роман «Намальовані люди» писался более шести лет.

Напомним, в декабре прошлого года Светлана Чебанова представила выставку работ под названием «Город, стоящий на вершине горы».