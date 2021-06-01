Украинский институт книги утвердил список библиотек, которым обновят фонды в 2021 году. В него попали и 24 библиотеки Николаевщины.

Полный список библиотек можно рассмотреть на официальном сайте.

В самом Николаеве новые книги получит Николаевская областная библиотека для детей имени Лягина и Николаевская областная библиотека для юношества, остальные поступления предназначены для областных небольших библиотек в громадах.

Ранее НикВести сообщали, что в Николаевской областной универсальной научной библиотеке запустили акцию «Книжный мир для всей семьи».