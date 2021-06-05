На днях в Первомайском краеведческом музее собрались поэты и литераторы, чтобы почтить память почетного уроженца города, известного поэта, актера и сценариста Николая Винграновского.

Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Местная поэтесса и журналистка Лорина Лисогурская вспоминает, что в свое время получала письма с поддержкой от известного поэта Николая Винграновского, а также то, что она вышила для него даже рушник.

— На вышитом мною рушнике, кроме наших южных узоров, есть также рядки с его стихов, — cказала Лорина Лисогурская.

Журналист Юрий Островершенко вспоминает, что родители поэта сначала снимали квартиру, а потом построили дом в историческом районе города Богополе.

В Первомайске планируют и дальше проводить мероприятия в память об известном поэте.

Украинский писатель-шестидесятник, кинорежиссёр, актёр, сценарист и поэт. Николай Винграновский родился в 1936 году в Первомайске в районе Птицекомбинат. Дом, сохранившийся и ныне, находится в живописном месте, на берегу водоёма Ломка.

В 1997 году получил звание Заслуженного деятеля искусств Украины.

Скончался после тяжёлой болезни в мае 2004 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Напомним, профессор Николаевского национального университета им. В.А. Сухомлинского Илья Стариков выдвинул идею — создать в Николаеве литературный музей и назвать его в честь известного украинского поэта Дмитрия Креминя.