2 июня в столице состоялась презентация романа «Нарисованные люди» писательницы Милы Иванцовой, автором иллюстраций для которого стала художница из Николаева Светлана Чебанова.
Об этом сообщается на странице киевского музея «Хата на Приорке» в Facebook.
Мероприятие прошло в библиотеке имени Анны Ахматовой Оболонского района Киева. По ее словам, это «очень честная вымышленная история» с тремя реальными прототипами. Два из них — с одной стороны баррикад, один — с противоположной.
— Название романа «Нарисованные люди» — это из идеи для романа, которая возникла еще до Майдана, но последний все изменил. Извинилась перед ненаписанным романом и взяла его название, — призналась автор.
На своей Facebook-странице Светлана Чебанова написала, что книгу можно взять для прочтения в Николаевской областной библиотеке для детей по улице Спасской.
Напомним, двое николаевцев, художница Инна Черкесова и филолог Леонид Дудюк, создали «Украинскую азбуку для малышей и их родителей».
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2 июня в столице состоялась презентация романа «Нарисованные люди» писательницы Милы Иванцовой, автором иллюстраций для которого стала художница из Николаева Светлана Чебанова.
Об этом сообщается на странице киевского музея «Хата на Приорке» в Facebook.
Мероприятие прошло в библиотеке имени Анны Ахматовой Оболонского района Киева. По ее словам, это «очень честная вымышленная история» с тремя реальными прототипами. Два из них — с одной стороны баррикад, один — с противоположной.
— Название романа «Нарисованные люди» — это из идеи для романа, которая возникла еще до Майдана, но последний все изменил. Извинилась перед ненаписанным романом и взяла его название, — призналась автор.
На своей Facebook-странице Светлана Чебанова написала, что книгу можно взять для прочтения в Николаевской областной библиотеке для детей по улице Спасской.
Напомним, двое николаевцев, художница Инна Черкесова и филолог Леонид Дудюк, создали «Украинскую азбуку для малышей и их родителей».