2 июня в столице состоялась презентация романа «Нарисованные люди» писательницы Милы Иванцовой, автором иллюстраций для которого стала художница из Николаева Светлана Чебанова.

Об этом сообщается на странице киевского музея «Хата на Приорке» в Facebook.

Мероприятие прошло в библиотеке имени Анны Ахматовой Оболонского района Киева. По ее словам, это «очень честная вымышленная история» с тремя реальными прототипами. Два из них — с одной стороны баррикад, один — с противоположной.

— Название романа «Нарисованные люди» — это из идеи для романа, которая возникла еще до Майдана, но последний все изменил. Извинилась перед ненаписанным романом и взяла его название, — призналась автор.

На своей Facebook-странице Светлана Чебанова написала, что книгу можно взять для прочтения в Николаевской областной библиотеке для детей по улице Спасской.

Напомним, двое николаевцев, художница Инна Черкесова и филолог Леонид Дудюк, создали «Украинскую азбуку для малышей и их родителей».