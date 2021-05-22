Двое николаевцев, художница Инна Черкесова и филолог Леонид Дудюк, создали «Украинскую азбуку для малышей и их родителей».

Об этом Инна Черкесова сообщила на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что их книга не заменяет и не дублирует обучение грамоте в дошкольных учебных заведениях и в начальной школе. Изучая грамоту по николаевскому пособию, дети смогут рисовать в книге буквы и картинки.

— К 160-й годовщине выхода «Букваря Южнорусского» Тараса Шевченко идея семейного воспитания находит новое развитие в наше время, когда украинский язык возрождается в новых исторических условиях. Это книга, где малыши видят изображения предметов, животных, птиц, в названиях которых есть буквы украинского алфавита, узнают новые слова, пытаются рисовать буквы или веселые картинки. Поэтому справочник не будет лежать на полках библиотек, а будет настольной книгой семьи, — убеждена художница.

Инна Черкесова считает, что «Украинская азбука для малышей и их родителей» имеет не только художественно-эстетическую ценность, но и значительный потенциал в семейном и патриотическом воспитании.

Напомним, в начале мая ученик николаевской школы одержал победу в челлендже «Украинский язык важен».