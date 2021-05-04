Николаевскую область представили 11 учеников. Из них один участник одержал победу, работы еще двоих николаевцев попали в тридцатку лучших работ Украины.

Об этом НикВестям сообщили в образовательной компании HUMAN, которая основала конкурс.

Результаты объявили 1 мая. Языковой челлендж проходил с 1 по 20 апреля, в течение этих дней участники публиковали в соцсетях свои творческие работы — патриотические видео, рисунки и тексты — с хэштегом #HUMANМарафон.

Организаторы получили 398 работ со всех уголков Украины. Победу в номинации «Произведение» одержал ученик 9-го класса Николаевской общеобразовательной школы №4 Владислав Токовенко. В качестве приза он получит электронную книгу.

Кроме того, еще две работы из Николаева вошли в ТОП-30 лучших работ Украины, а именно: авторский стих Миры Падусенко, ученицы Николаевской гимназии №2, и произведение Софии Козловой, ученицы Первомайской гимназии.

Напомним, 23 апреля, во Всемирный день книги и авторского права в облгосадминистрации подвели итоги ХV областного конкурса «Лучшая николаевская книга».