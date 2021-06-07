Председатель наблюдательного совета Украинского культурного фонда Лариса Мудрак сложила полномочия.
Об этом она заявила в Facebook.
— Я сложила полномочия «учитывая сложившуюся ситуацию, и собственную гражданскую позицию о самоотводе действующего наблюдательного совета Украинского культурного фонда№4 июня. Призывала к такому же шагу членов НС еще на прошлой неделе. Услышала меня только Екатерина Чуева. Спасибо, — написала Лариса Мудрак.
Как она отметила, ее голос изначально был в меньшинстве в наблюдательном совете. Кризис в УКФ начался задолго до ее прихода, добавила Лариса Мудрак.
— За месяц работы во время кризиса всех уровней удалось выбрать исполнительного директора и провести конкурсный отбор 2021 года. Дирекция может продолжить работу по выдаче грантов этого года. Спасибо всем, кто помогал сохранить УКФ и находить решения во время кризиса. Спасибо всем, кто критиковал. Если мой голос будет услышан - буду помогать УКФ и в дальнейшем, — отметила Лариса Мудрак.
Также заявление на увольнение с должности члена наблюдательного совета УКФ подала Екатерина Чуева, сообщает Украинский культурный фонд.
— Ситуация безусловно непростая. Замечательно, что конкурс состоялся, а значит, дирекция сможет продолжить свою работу по выдаче грантов. Но вопрос о работе нынешнего наблюдательного совета остается открытым. И общественность, и министерство, и я лично заинтересован в том, чтобы период нестабильности, который мы сейчас наблюдаем, завершился. К сожалению, из-за законодательных пробелов в УКФ и в МКИП отсутствуют юридические рычаги влияния. Но я настаиваю на том, что самоотвод таких членов наблюдательного совета, как господин Сусленский и господин Тулузов, является лучшим решением для УКФ. Параллельно мы будем продолжать работу над внесением необходимых изменений в закон, чтобы не допустить повторения таких ситуаций, — отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Отмечается, что в случае, если самоотвод членов наблюдательного совета будет продолжаться, будет рассматриваться вариант запуска процедуры переизбрания всего его состава. Она будет проходить в соответствии с законом «Об Украинском культурном фонде», где соответственно двух кандидатов подает МКИП, двух — Офис Президента, двух — общественные организации, двух — учреждения культуры.
Председатель наблюдательного совета будет избираться из предложенных новых кандидатур обновленным составом наблюдательного совета УКФ.
Напомним, ранее конкурс на должность исполнительного директора Украинского культурного фонда выиграл Владислав Берковский.
Председатель наблюдательного совета Украинского культурного фонда Лариса Мудрак сложила полномочия.
Об этом она заявила в Facebook.
— Я сложила полномочия «учитывая сложившуюся ситуацию, и собственную гражданскую позицию о самоотводе действующего наблюдательного совета Украинского культурного фонда№4 июня. Призывала к такому же шагу членов НС еще на прошлой неделе. Услышала меня только Екатерина Чуева. Спасибо, — написала Лариса Мудрак.
Как она отметила, ее голос изначально был в меньшинстве в наблюдательном совете. Кризис в УКФ начался задолго до ее прихода, добавила Лариса Мудрак.
— За месяц работы во время кризиса всех уровней удалось выбрать исполнительного директора и провести конкурсный отбор 2021 года. Дирекция может продолжить работу по выдаче грантов этого года. Спасибо всем, кто помогал сохранить УКФ и находить решения во время кризиса. Спасибо всем, кто критиковал. Если мой голос будет услышан - буду помогать УКФ и в дальнейшем, — отметила Лариса Мудрак.
Также заявление на увольнение с должности члена наблюдательного совета УКФ подала Екатерина Чуева, сообщает Украинский культурный фонд.
— Ситуация безусловно непростая. Замечательно, что конкурс состоялся, а значит, дирекция сможет продолжить свою работу по выдаче грантов. Но вопрос о работе нынешнего наблюдательного совета остается открытым. И общественность, и министерство, и я лично заинтересован в том, чтобы период нестабильности, который мы сейчас наблюдаем, завершился. К сожалению, из-за законодательных пробелов в УКФ и в МКИП отсутствуют юридические рычаги влияния. Но я настаиваю на том, что самоотвод таких членов наблюдательного совета, как господин Сусленский и господин Тулузов, является лучшим решением для УКФ. Параллельно мы будем продолжать работу над внесением необходимых изменений в закон, чтобы не допустить повторения таких ситуаций, — отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Отмечается, что в случае, если самоотвод членов наблюдательного совета будет продолжаться, будет рассматриваться вариант запуска процедуры переизбрания всего его состава. Она будет проходить в соответствии с законом «Об Украинском культурном фонде», где соответственно двух кандидатов подает МКИП, двух — Офис Президента, двух — общественные организации, двух — учреждения культуры.
Председатель наблюдательного совета будет избираться из предложенных новых кандидатур обновленным составом наблюдательного совета УКФ.
Напомним, ранее конкурс на должность исполнительного директора Украинского культурного фонда выиграл Владислав Берковский.