Председатель наблюдательного совета Украинского культурного фонда Лариса Мудрак сложила полномочия.

Об этом она заявила в Facebook.

— Я сложила полномочия «учитывая сложившуюся ситуацию, и собственную гражданскую позицию о самоотводе действующего наблюдательного совета Украинского культурного фонда№4 июня. Призывала к такому же шагу членов НС еще на прошлой неделе. Услышала меня только Екатерина Чуева. Спасибо, — написала Лариса Мудрак.

Как она отметила, ее голос изначально был в меньшинстве в наблюдательном совете. Кризис в УКФ начался задолго до ее прихода, добавила Лариса Мудрак.

— За месяц работы во время кризиса всех уровней удалось выбрать исполнительного директора и провести конкурсный отбор 2021 года. Дирекция может продолжить работу по выдаче грантов этого года. Спасибо всем, кто помогал сохранить УКФ и находить решения во время кризиса. Спасибо всем, кто критиковал. Если мой голос будет услышан - буду помогать УКФ и в дальнейшем, — отметила Лариса Мудрак.

Также заявление на увольнение с должности члена наблюдательного совета УКФ подала Екатерина Чуева, сообщает Украинский культурный фонд.

— Ситуация безусловно непростая. Замечательно, что конкурс состоялся, а значит, дирекция сможет продолжить свою работу по выдаче грантов. Но вопрос о работе нынешнего наблюдательного совета остается открытым. И общественность, и министерство, и я лично заинтересован в том, чтобы период нестабильности, который мы сейчас наблюдаем, завершился. К сожалению, из-за законодательных пробелов в УКФ и в МКИП отсутствуют юридические рычаги влияния. Но я настаиваю на том, что самоотвод таких членов наблюдательного совета, как господин Сусленский и господин Тулузов, является лучшим решением для УКФ. Параллельно мы будем продолжать работу над внесением необходимых изменений в закон, чтобы не допустить повторения таких ситуаций, — отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Отмечается, что в случае, если самоотвод членов наблюдательного совета будет продолжаться, будет рассматриваться вариант запуска процедуры переизбрания всего его состава. Она будет проходить в соответствии с законом «Об Украинском культурном фонде», где соответственно двух кандидатов подает МКИП, двух — Офис Президента, двух — общественные организации, двух — учреждения культуры.

Председатель наблюдательного совета будет избираться из предложенных новых кандидатур обновленным составом наблюдательного совета УКФ.

Напомним, ранее конкурс на должность исполнительного директора Украинского культурного фонда выиграл Владислав Берковский.