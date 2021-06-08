Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний принял участие в презентации рукописной Библии.

Об этом Епифаний проинформировал в Facebook.

— Слово Божие имеет большую силу. Оно способно не только обращать человека на путь истины, но и помогает объединиться в совместной работе, выстраивает мосты доверия и взаимопонимания между людьми. Сегодня принял участие в презентации рукописной Библии, которая стала наглядной иллюстрацией этого единения, — рассказал Епифаний.

Митрополит отметил, что более 30 тысяч украинцев - представителей разных конфессий - в течение 2 лет от руки переписывали Книгу Книг.

— Православные, представители католических и протестантских церквей объединились вокруг Божьего Слова, вокруг общей цели - создания памятной украинской рукописной Библии. Она стала материальным воплощением общего стремления развивать на духовных началах единую Украину, которую кое-кто пытается искусственно разделить, — уточнил Епифаний.

Епифаний проинформировал, что каждому участнику выпала честь своей рукой вписать в книгу один из библейских стихов.

— В текстах Священного Писания, данных нам Господом, содержится неисчерпаемый источник мудрости, жизненных установок и советов. Важно уметь их увидеть и понять. «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один» (Быт. 1:5), — именно эти слова были вписаны в рукописную Библию мной. Они могут стать ориентиром для человека, который стоит перед определенным выбором, сомневается и ищет подсказок, — уточнил Епифаний.

Епифаний призвал граждан читать Библию, искать ответы на свои вопросы и помнить, что надо не просто знать Священное Писание, но воплощать в жизнь истины, данные людям Богом.