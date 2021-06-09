Сегодня, 9 июня, в Николаевском областном краеведческом музее «Старофлотские казармы» заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров представил руководящему составу учреждений культуры области нового начальника управления культуры, национальностей и религий облгосадминистрации Елену Буберенко.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Юрий Гранатуров также очертил задачи, решение которых сегодня требует немедленного вмешательства управления культуры, национальностей и религий облгосадминистрации.

— Во-первых, вместе с советником председателя облгосадминистрации Владимиром Алексеевым безотлагательно необходимо проработать вопрос создания онлайн культурного центра. Его презентация должна состояться уже в начале декабря этого года. Во-вторых, с привлечением руководства Николаевского академического художественного русского драматического театра, срочно подготовить пакет документов по реставрации для представления на ГФРР. И третье, помочь Николаевскому Национальному академическому украинскому театру драмы и музыкальной комедии подготовить необходимый пакет документов, относительно полноценного вступления в юридическую силу нового статуса театра, — отметил Юрий Гранатуров.

Елена Буберенко отметила, что сегодня на управление культуры, национальностей и религий возлагается очень большая ответственность и на нее, как руководителя лично.

Она выразила надежду на сотрудничество и поддержку и взаимопонимание.

Напомним, ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что во время собеседования Елена Буберенко понравилась ему как личность, а представленный план работы его впечатлил.

В электронной декларации Елены Буберенко последним местом работы указана Вознесенская районная госадминистрация — должность главный специалист отдела образования, культуры, молодежи и спорта. До этого она заведовала сектором культуры в Братской РГА. На этом месте работы Елена Буберенко, согласно декларации, получила 102 тысячи 330 грн зарплаты и 30 тысяч 192 грн, работая по совместительству в Братском доме культуры. В декларации не указаны сбережения, движимое и недвижимое имущество.

Эта же информация о месте работы указаны и на странице в Facebook Елены Буберенко.

Добавим, что в конкурсе на должность начальника управления культуры также принимали участие: экс-депутат Николаевского облсовета Светлана Гладун, экс-начальница городского управления культуры Лилия Заворотняя, бывший заведующий сектором культуры Витовской РГА Сергей Гололобов.