Сегодня, 11 июня, в курортном Коблево стартует масштабный мультифестиваль активного отдыха «Koblevo Freedom Fest». В первый день на сцене выступит популярная украинская группа «Бумбокс».

Об этом сообщается на странице фестиваля в Instagram.

«Koblevo Freedom Fest» будет проходить в течение трех дней: с 11 по 13 июня.

Гостей мероприятия ожидает насыщенная программа: мотошоу, кайты-гиганты, аквабайки, кубок по волейболу, флайбординг, пиротехническое шоу, парусная регата, концерты любимых суперзвезд, twerk-battle, сеты диджеев, а также пляжные вечеринки на побережье Черного моря.

В завершающий день фестиваля, 13 июня, состоится большой концерт с участием украинских артистов. Хедлайнером вечера станет группа «MOZGI».

Важно отметить, что вход для всех желающих на фестиваль будет свободным.

Напомним, ранее директор ОО «Сообщество предпринимателей Коблево» Олег Боз на совещании в Николаевской ОГА наглядно продемонстрировал локацию «KOBLEVO FREEDOM FEST» и объяснил, где и когда будут проходить все этапы фестивальной программы.