Во вторник, 1 июня, состоялось совещание по вопросу проведения фестиваля «KOBLEVO FREEDOM FEST», который стартует 11-13 июня 2021 в Коблево.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Собрание прошло под председательством вице-губернатора Николаевщины Николая Маринова. По его словам, фестиваль интересен тем, что аналогов ему в Украине пока не было.

— Надеюсь, что мероприятие мы проведем на достойном уровне и туристам он понравится. Мы планируем подобные фестивали проводить ежегодно именно в начале или в конце туристического сезона, — отметил Николай Маринов.

Директор ОО «Сообщество предпринимателей Коблево» Олег Боз наглядно продемонстрировал локацию «KOBLEVO FREEDOM FEST» и объяснил, где и когда будут проходить все этапы фестивальной программы.

— Предпринимательское сообщество Коблево при поддержке Николаевской ОГА разработала детальный план проведения фестиваля, который будет проходить в рамках расширения туристического сезона. Это трехдневное мероприятие, которое станет первым пляжным мультифестом. Выступать будут звездные гости и другие талантливые артисты. Также состоятся соревнования по запуску воздушных змеев и многое другое, — рассказал Олег Боз.

Заместитель сельского головы Коблево Иван Кепин доложил, что зоны отдыха готовы к проведению «KOBLEVO FREEDOM FEST».

— Коблевская территориальная община предоставляет земельный участок для проведения фестиваля. Подготовка проводится на сто процентов. 2 июня заканчивается тендер по ремонту дорог, следовательно, до начала фестиваля гарантированно все дороги будут готовы, — отчитался Иван Кепин.

О состоянии пожарной и техногенной безопасности проинформировал Андрей Криворучко, начальник отдела пожарной безопасности управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Николаевской области. Он перечислил меры, которые должны выполняться для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Андрей Криворучко также отметил, что до начала фестиваля организаторы должны письменно отчитаться по всем приведенных пунктах.

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника ГУ Нацполиции в Николаевской области Сергей Ляшенко напомнил, что вечерние концерты должны проводиться с учетом ограничений по времени.

Начальница управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства ГУ Госппотребслужбы в Николаевской области Лариса Бурденко напомнила о стандартах работы гостиниц и заведений питания, а также уличной торговли во время проведения фестиваля.

Подводя итоги, Николай Маринов пообещал, что все рекомендации специалистов будут соблюдены.

Напомним, в селе Коблево Николаевской области собираются построить необычный центр семейного отдыха с домиками в виде ракушек.