В селе Коблево Николаевской области собираются построить необычный центр семейного отдыха с домиками в виде ракушек.

Об этом пишет издание Нерухомі со ссылкой на Amazing Architecture.

Будущий отель получил название «Shell House», поскольку основная архитектурная идея базируется на форме мидий, которые уже стали символом Коблево. Проект реализует одесская архитектурная студия K&B Partners. В качестве основного строительного материала выбрали дерево.

Отдельные домики будут рассчитаны на двух или четырех человек. Реализовать проект на берегу Черного моря должны в 2023 году.

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