В Херсоне утвердили новую концепцию дизайна временных сооружений и остановочных комплексов для общественного транспорта.

Ранее в городе не было документально утвержденной унификации внешнего вида подобных сооружений, пишет региональное издание kherson.net.ua.

В ходе заседания исполкома Херсонского городского совета начальница Инспекции по благоустройству и санитарному состоянию Херсона Елена Мазур отметила, что инициатива принадлежала мэру города Игорю Колыхаеву.

— На последней архитектурной комиссии был поднят вопрос о том что все киоски, которые «заходят» на продление и которые берет в работу Инспекция по благоустройству, находятся в ужасном состоянии: грязные, в граффити, разного дизайна. Очень много было по ним замечаний. Было предложено мэром города принять архетипы (единый внешний облик, — прим.) для временных сооружений, которые будут подаваться на продление, ー рассказала Елена Мазур.

Данная концепция была утверждена единогласно. Отмечается, что архетип для упомянутой концепции был взят из готовой модели, принятой в Луцке.

Дизайнеры и разработчики архитектурного плана предусмотрели несколько вариантов, в зависимости от предназначения, площади и расположения зданий. Для оформления сооружений были выбраны современные материалы, а именно — сочетания камня или бетона и древесины. Здания будут иметь четкую геометрию с футуристическими акцентами.

Как писали ранее НикВести, николаевский политик Владислав Чайка заявил в интервью «Эмигрантскому радио», что нет необходимости сносить незаконные торговые точки, поскольку вследствие развития города они «исчезнут сами по себе». Он убежден, что «будочки» должны «радовать глаз», для этого нужно дать время на развитие этих объектов.