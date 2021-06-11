В четверг, 17 июня, в Николаеве выступит украинская группа «Танок на майдані Конґо». Музыканты сыграют как супер-хиты, так и новые треки.

Об этом сообщили организаторы мероприятия.

ТНМК сыграет в полном составе на большой летней сцене паба «Drunk Patrick» по улице Спортивная, 9. Сейчас музыканты готовят к выходу свой новый альбом, часть нового материала николаевцы услышат на этом концерте. Его начало запланировано на 20:00.

— Когда мы увидели эту красивую локацию на берегу, сразу захотелось оказаться на той сцене и дать жару, — поделился впечатлениями вокалист группы Олег Михайлюта, также известный как Фагот.

Организаторы отмечают, что в случае плохой погоды концерт перенесут в большой крытый зал клуба «Ushuaia» в этот же день, 17 июня, с сохранением мест.

Билеты доступны по предпродаже от 250 гривен. Все официальные билеты можно приобрести только на сайте MUSIC-CENTER.FUN без комиссии и сервисного сбора.

Также филиал кассы работает с 17:00 до 20:00 с понедельника по четверг в баре «Мертвый Кролик» на улице Адмирала Макарова, 60 (вход в Грифель на улице Соборной).

Напомним, фестиваль актуального искусства Mykolaiv ART Week завершился музыкальным концертом под открытым небом. Киевская певица TEYA FLOW и николаевский электронный музыкант VVARMKOLD вместе создали невероятную атмосферу на *8 ПРИЧАЛе.