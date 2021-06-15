Фото Светланы Вовк

С 11 по 13 июня в Николаевской области прошел мультифестиваль «Koblevo Freedom Fest», локация которого охватила 600 метров возле побережья Черного моря. Мероприятие собрало больше тысячи участников из разных регионов Украины.

Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Открыли программу фестиваля выступлением воздушных гимнастов. Также, на пляже участники фестиваля запустили гигантских воздушных змеев (кайты, — прим.). Кайтеры приехали из разных городов Украины: Николаева, Скадовска, Кривого Рога, Никополя.

Кроме того, на фестивале также были конкурсы для любителей сапсерфинга водного вида спорта, который является разновидностью серфинга, в котором человек, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом, а не руками.

30 спортсменов также соревновались и в гонках на гидроциклах. Аквабайкеров поделили по классам водных мотоциклов и по возрастной категории.

Для любителей экстремальных видов спорта на фестивале организовали гонки на мотоциклах «эндуро». Это отдельный вид мотоспорта и велоспорта, предполагающий агрессивный стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах.

Для гонщиков «эндуро» организаторы сделали трассу на пляже протяженностью 100 метров, на которой были разные искусственные преграды и песчаные насыпи.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким добавил, что летом подобные фестивали также должны состояться и на других морских курортах региона, в частности в Очакове и на Кинбурнской косе.

Для гостей фестиваля также были и другие мероприятия, такие как: кубок по волейболу, флайбординг, пиротехническое шоу, парусная регата, концерты, twerk-battle, сеты диджеев, а также пляжные вечеринки.

Стоимость мультифестиваля «Koblevo Freedom Fest» составила 3 миллиона гривен: 500 тысяч гривен выделила Николаевская ОГА и облсовет, около миллиона Коблевская ОТГ и 1,4 миллиона гривен собрали предприниматели.

Напомним, на пляже в зоне отдыха Коблево демонтировали пять незаконных построек по решению Хозяйственного суда Николаевской области.