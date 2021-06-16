DJ Nastia (Анастаия Топольская, жена экс-нардепа Сергея Лещенко) в рамках проекта «Scary Beautiful» записала диджей-сет на территории «Николаевского судостроительного завода».

DJ Nastia играет музыку на фоне неработающего стапеля завода с видом на реку Ингул.

В ходе часового музыкального ролика можно также увидеть кадры нынешнего состояния завода, снятые при помощи дрона.

— Однако каким бы ни было будущее Николаевского судостроительного завода, он остается местом промышленной красоты, которая одновременно пугает и завораживает, — говорится в описании к видео.

Проект «Scary Beautiful» впервые был запущен 24 ноября 2020 года и представил пять серий, снятых в пяти уникальных местах Украины, включая Морозовский карьер, Чернобыль-2, Таракановский форт, Карпаты и завод АрселорМиттал. Первый сезон Scary Beautiful получил поддержку таких глобальных медиа-платформ, как MixMag, ResidentAdvisor, Electronic Groove, DJ Mag Italia и многих других. На каждой локации Настя сыграет диджей сеты, которые будут включать в себя неизданные треки украинских и зарубежных электронных продюсеров. Все сыгранные треки вскоре войдут в LP музыкального лейбла Насти NECHTO. Scary Beautiful направлен не только на помощь начинающим продюсерам, но и на то, чтобы заново открыть наш мир в его ужасающе-очаровательной перспективе.

Напомним, в декабре прошлого года генеральный директор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев подписал меморандум о содружестве концерна с Николаевским областным советом и государственной администрации в вопросе развития Николаевского судостроительного завода.