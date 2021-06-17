В четверг, 17 июня, в Николаеве выступит украинская группа «Танок на майдані Конґо». Из-за погодных условий концерт музыкантов состоится в большом крытом зале клуба «Ushuaia» с сохранением мест.

Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Как сообщают организаторы, начало концерта запланировано на 20:00.

Билеты доступны по предпродаже от 250 гривен. Все официальные билеты можно приобрести только на сайте MUSIC-CENTER.FUN без комиссии и сервисного сбора.

Также филиал кассы работает с 17:00 до 20:00 с понедельника по четверг в баре «Мертвый Кролик» на улице Адмирала Макарова, 60 (вход в Грифель на улице Соборной).

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