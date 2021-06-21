С помощью металлоискателя в английском графстве Норфолк нашли две золотые монеты, которые чеканили в середине XIV века при правлении короля Эдуарда ІІІ.

Об этом сообщает BBC, передает hromadske.

О находке сообщили еще в октябре 2019 года, но только сейчас подтвердили, что речь идет о золотых монетах, которые в течение непродолжительного времени чеканили при дворе Эдуарда ІІІ.

Как пояснила представитель бюро находок Норфолка Хелен Гик, после норманнского завоевания Англии в XI веке местная знать начала пользоваться серебряными пенни. Но Эдуард III, придя к власти в 1327 году, решил изменить это и повторно ввел первые золотые монеты. Почему — никто еще не знает. В начале 1344 года были отчеканены три монеты, которые назывались флорин, леопард и гелм. Но спроса на них не было.

Как предполагает Хелен Гик, пользоваться теми монетами было не очень практично, потому что каждая из них была стоимостью как минимальная зарплата рабочего в день. Поэтому позже их заменили на более дешевый нобль, который чеканили в 1351-52 годах. Сегодня золотые монеты Эдуарда III — редкая находка: например, в музеях экспонируются только три образца леопардов. Нечасто встречается и нобль.

А в Норфолке нашли сразу две эти монеты, причем хорошо сохраненные. По словам Гик, их стоимость сейчас составляет около 12 тысяч фунтов стерлингов (451 тысяча гривен), а обладали бы ими только люди «в общественных верхах».

Поскольку леопард и нобль лежали в земле лишь в 150 метрах друг от друга, ими пользовались примерно в одно и то же время. Но леопарды перестали выпускать за несколько лет до ноблей. В чем же причина?

— Мы спросили себя, почему — и поняли, что в 1348 году Англию настигла чума. Она имела разрушительные последствия: погибла треть населения, — сказала Хелен Гик.

Как сообщили в бюро находок Норфолка, статус найденных монет как сокровища еще устанавливается.

Напомним, ранее в Польше нашли уникальный клад династии Каролингов — средневековый клад состоит из 118 серебряных монет и их фрагментов.