Средневековый клад состоит из 118 серебряных монет и их фрагментов. Среди них археологи обнаружили динарии императора Людовика Благочестивого (814−840) и оболы короля Карла Лысого (840−877) из франкской династии Каролингов.

Об этом сообщает портал «Вокруг Света. Украина».

До сих пор на территории страны были найдены всего три подобные монеты IХ века.

Монеты были найдены во время исследования мультикультурного археологического памятника в коммуне Бискупец в Новом городском повете. Открытие было сделано членами Ассоциации детекторов «Гриф», которые с помощью металлоискателей обнаружили первые две монеты и фрагменты еще двух.

По словам Лукаша Щепаньски, археолога из Острудского музея в Польше, руководившего археологическими работами, клад раннесредневековых монет Каролингов в этой области является уникальным явлением и интерпретировать его сложно. Археологи пока нашли в этой части Европы только единичные монеты того периода, отчеканенные на монетных дворах Западной Европы, а для торговли использовали в основном арабские монеты.

Ранее уникальные находки каролингских монет включали три динария, обнаруженные в Янове Поморском, на месте легендарного торгового центра викингов Трусо. Среди них два динария Людовика Благочестивого, один из которых использовался в качестве кулона и считается одним из древнейших предметов христианской религии в этой части Европы.

Окрестности Бискупца, где сейчас найден клад каролингских динариев, являются бывшей славяно-прусской границей. Вероятно, монеты были спрятаны на месте заброшенного поселения в песках, покрытых лесом. «

Функционирование поселения в Трусо и связанная с этим деятельность викингов в настоящее время является наиболее очевидным ключом к разгадке, который может указывать на то, как сокровища достигли территории древней Пруссии. В IX веке произошло явное усиление угрозы, исходящей от викингов. Например, Париж был осажден в 845 году. В то же время скандинавы активизировали торговлю в Прибалтике», — сказал Лукаш Щепаньски.

Впервые сокровище будет представлено публике в музее Оструды в середине мая, во время Ночи музеев.