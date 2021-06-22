Общество Йейтса — оживленный центр литературных и культурных событий на западе Ирландии, основанное современниками ирландского поэта, лауреата Нобелевской премии У. Б. Йейтса собирает 100 тысяч евро к сентябрю, чтобы предотвратить закрытие.

Об этом пишет LitHub.

Каждый год на протяжении более шести десятилетий Общество Йейтса проводило Международную летнюю школу Йейтса, которая собирает писателей, ученых и энтузиастов Йейтса для посещения лекций, проведения семинаров, чтения стихов.

Общество запустило краудфандинговую кампанию, чтобы собрать необходимые средства, и на данный момент получило более 40 тысяч евро в виде пожертвований.

Директор Сьюзан О’Киф сказала следующее о призыве к незамедлительным действиям.

— Пандемия сильно ударила по нам, и мы потеряли все наши доходы в 2020 году и снова сделаем это в 2021 году. Мы работаем здесь в течение 60 лет, чтобы укрепить и защитить наследие нашего национального поэта Уильяма Батлера Йейтса. Мы знаем, что людям нравятся его стихи, мы знаем, что люди хотят узнать о нем больше, и мы хотим помочь им в этом, и мы хотим, чтобы будущие поколения также могли наслаждаться его произведениями. Поэтому мы просим вас помочь нам собрать деньги, чтобы поддерживать работу Общества Йейтса в Слайго, чтобы мы могли выполнять эту ценную работу и приносить поэзию людям как здесь, в Слайго, в Ирландии, так и по всему миру, — говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что 27 октября 2016 года в Центральной городской библиотеке имени Марка Кропивницкого состоялось открытие долгожданного четвертого сезона Нобелевского поэтического цикла. Впервые в Николаеве поэтический вечер «Последний романтик» посвятили одному из самых выдающихся художников Ирландии и мира, лауреату Нобелевской премии 1923 года Уильяму Батлеру Йейтсу (1865-1939).