Вечером 22 августа президент Владимир Зеленский вручил первые государственные награды «Национальная легенда Украины» семи выдающимся украинцам.
Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.
Лауреатами награды, которую ранее учредил президент стали:
Также награду «Национальная легенда Украины» получил посмертно выдающийся композитор Мирослав Скорик. Президент вручил награду его жене.
Владимир Зеленский отметил, что премию «Национальная легенда Украины» будет вручаться ежегодно.
— Украина имеет сотни легенд. Все они будут отмечены Украиной. Эта премия будет проходить ежегодно и каждый год, как и в этом году, от себя и от имени нашего государства, буду говорить вам «Благодарю»! Благодарю каждого из вас. Слава вам! Слава Украине! — сказал Владимир Зеленский.
Напомним, президент Владимир Зеленский 16 августа утвердил награду «Национальная легенда Украины».
Этим знаком отличия награждаются граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства за личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу, весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.
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Вечером 22 августа президент Владимир Зеленский вручил первые государственные награды «Национальная легенда Украины» семи выдающимся украинцам.
Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.
Лауреатами награды, которую ранее учредил президент стали:
Также награду «Национальная легенда Украины» получил посмертно выдающийся композитор Мирослав Скорик. Президент вручил награду его жене.
Владимир Зеленский отметил, что премию «Национальная легенда Украины» будет вручаться ежегодно.
— Украина имеет сотни легенд. Все они будут отмечены Украиной. Эта премия будет проходить ежегодно и каждый год, как и в этом году, от себя и от имени нашего государства, буду говорить вам «Благодарю»! Благодарю каждого из вас. Слава вам! Слава Украине! — сказал Владимир Зеленский.
Напомним, президент Владимир Зеленский 16 августа утвердил награду «Национальная легенда Украины».
Этим знаком отличия награждаются граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства за личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу, весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.