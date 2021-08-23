Вечером 22 августа президент Владимир Зеленский вручил первые государственные награды «Национальная легенда Украины» семи выдающимся украинцам.

Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.

Лауреатами награды, которую ранее учредил президент стали:

«Национальная легенда украинской поэзии» Юрий Рыбчинский

«Национальная легенда украинской живописи» Иван Марчук

«Национальная легенда украинского футбола» Олег Блохин

«Национальная легенда украинского хореографии» Мирослав Вантух

«Национальная легенда украинского балета» Елена Потапова

«Национальная легенда украинской музыки» София Ротару

Также награду «Национальная легенда Украины» получил посмертно выдающийся композитор Мирослав Скорик. Президент вручил награду его жене.

Владимир Зеленский отметил, что премию «Национальная легенда Украины» будет вручаться ежегодно.

— Украина имеет сотни легенд. Все они будут отмечены Украиной. Эта премия будет проходить ежегодно и каждый год, как и в этом году, от себя и от имени нашего государства, буду говорить вам «Благодарю»! Благодарю каждого из вас. Слава вам! Слава Украине! — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский 16 августа утвердил награду «Национальная легенда Украины».

Этим знаком отличия награждаются граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства за личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу, весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.