Украинский документальный фильм «Сила долі» получил две премии на Fusion International Film Festivals в Брюсселе — лучший короткий документальный фильм и талантливый фильммейкер.

Как пишет ZN.ua, фильм произведен Всеукраинским демократическим форумом, над ним работали: Станислав Цехмистренко (продюсер, режиссер), Сергей Бибик (сценарист), Виктор Завальнюк (оператор), Сергей Тягнырядно (композитор, звукорежиссер), Ольга Охрименко (менеджер поекта). Картина номинирована на фестиваль в рамках конкурса «Медицинская журналистика» USAID-Internews.

— «Сила долі» – уникальная история девочки, которая в результате отказа родителей от прививок, переболела коклюшем и корью. Последствия этих болезней поражают. В двухлетнем возрасте Настя Гузарская получила осложнения после кори. А к четырем годам ситуация дошла до такого критического уровня, что единственным спасением девочки могла стать только трансплантация сердца, — рассказали в фонде.

Церемония награждения состоялась 21 августа в онлайн-формате. Создатели фильма довольны тем, что фильм получил награду международных экспертов в двух номинациях.

Производство фильма стало возможным благодаря поддержке американского народа, предоставленной через проект USAID «Медийная программа в Украине», который выполняется международной организацией Internews.

Творческий тандем Станислава Цехмистренко и Сергея Бибика также работал над созданием документального фильма о пропавших без вести на востоке Украины «Межа очікування». В июле 2018 лента получила награду на 8-м Мадридском кинофестивале в категории «Лучший режиссер документального фильма на иностранном языке».

Напомним, проект Tour de Ukraine снял фильм о туристически привлекательных и уникальных местах Николаевской области.