В Министерстве культуры считают, что программа приобретения книжек для библиотек работает неидеально, поэтому ее доработают.

Об этом передает Радио Свобода.

Для этой цели ведомство соберет рабочую группу при участии уполномоченной по гендерной политике Катерины Левченко. В группу также войдут работники министерства, Украинского института книги, нардепы, общественники и эксперты по борьбе с дискриминацией.

На данный момент схема работает таким образом: в Министерство приходят утвержденные списки на закупку, которые пишут экспертные советы. В ведомстве никак ни влияют на эти перечни.

— Как показала практика, иногда к закупкам рекомендуются книги, не учитывающие нормы антидискриминационного законодательства, поэтому правовой механизм самого отбора, сами критерии требуют пересмотра. Мы рассмотрим возможность введения механизма двойной фильтрации представленных изданий на соответствие установленным требованиям. А также разработаем четкий перечень случаев, на основании которых будем иметь правовые причины отозвать книжную продукцию по процедуре государственных закупок. Это будет касаться, в первую очередь, научно-популярной литературы, — заявила представительница Минкульта Лариса Петасюк.

Сообщается, что члены рабочей группы работают на волонтерских началах. По словам директора Украинского института книги Александры Коваль, учреждение приглашает «всех желающих» помочь в корректировке правил отбора книг для библиотек.

Напомним, в Министерстве культуры и информационной политики пересмотрели свои планы на закупку книги, которая стала причиной горячих перепалок в публичном пространстве.