Недавно обнаруженная шляпа с ДНК доказательством, подтверждающим, что она когда-то принадлежала французскому императору Наполеону Бонапарту, была выставлена на аукцион Bonhams в Гонконге.

Об этом сообщает Reuters.

Вещь, которую считают «первой шляпой, содержащей ДНК императора, экспонируется в Гонконге, прежде чем переедет в Париж, а затем в Лондон, где ее хотят продать на аукционе 27 октября.

Шляпы похожего стиля часто встречаются на изображениях Наполеона на поле битвы. Вещь была приобретена нынешним владельцем на небольшом аукционе в Германии.

В то время еще не было известно, что шляпа принадлежал императору.

— Это была чисто случайная встреча, — сказал руководитель компании Bonhams Europe Саймон Коттл.

Покупатель заинтересовался шляпой, когда понял, что на ней надписи и другие характеристики, которые свидетельствуют, что аксессуар мог принадлежать самому Наполеону. Исходное расследование показало, что шляпа соответствует размерам головы, которые имел французский император.

— При тщательном изучении шляпы были обнаружены пять волосков. И два из них были затем протестированы, они несли ДНК Наполеона, — сказал Саймон Коттл.

По его словам, история этой шляпы сильно отличается от истории других головных уборов, ведь большинство из них были переданы знатным семьям, связанным с императором, или же принадлежали военным, которые подобрали их на поле битвы.

Саймон Коттл отметил, что стоимость аксессуара пока составляет 138-207 тысяч долларов, что является «осторожной» ценой, поскольку только недавно было доказано, что шляпа принадлежал императору. Другие шляпы оценивались в более миллион долларов.

Напомним, аукционный дом Sothebyʼs снова выставил на аукцион картину уличного художника Бэнкси «Девушка с воздушным шаром». В 2018 году ее продали за 1,4 миллиона долларов, а в этот раз ожидают получить до 8,3 миллиона долларов.