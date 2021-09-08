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11 сентября с Днем города николаевцев поздравит Национальный филармонический оркестр из Одессы. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра — известный американский и европейский дирижер, народный артист Украины Хобарт Эрл.

Музыкальный подарок от одесских музыкантов будет звучать под открытым небом в Каштановом сквере, сообщает Управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия. Выступление начнется в 17:00.

Национальный одесский филармонический оркестр был основан как симфонический оркестр Одесской филармонии в 1937 году. С оркестром работали такие выдающиеся дирижеры и солисты, как Натан Рахлин, Юрий Темирканов, Курт Зандерлинг, Давид Ойстрах, Эмиль Гилельс, Евгений Кисин, Арвид и Марис Янсонсы. С получением Украиной независимости изменился также статус оркестра: в 1993 году Распоряжением Кабинета Министров Украины оркестр получил государственный статус и был переименован в Одесский государственный филармонический оркестр. Одесский оркестр — единственный в Украине, который находился за пределами Киева и имел такой статус. Это было признанием динамичного прогресса оркестра под руководством главного дирижера и художественного руководителя Хобарта Эрла в течение прошедших двух лет.

Посетив 15 стран после 1992 года, оркестр и Хобарт Эрл совершили 9 поездок в Западную Европу, 3 поездки в Северную Америку и в 1995 году пересекли экватор во время поездки на фестиваль города Перт в Австралии. Выступали в таких концертных залах как Мьюзикферайн в Вене, Барбикен Холл в Лондоне, Кельнская филармония, Бетховен-Холле в Бонне, Национальная аудитория в Мадриде, Большой зал Московской консерватории, Карнеги Холл в Нью-Йорке, Кеннеди Центр в Вашингтоне, Оркестр Холл в Чикаго и Дейвис Холл в Сан-Франциско. Дополнением к регулярным концертам в Одессе были выступления оркестра и Хобарта Эрла во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Черновцах, Ужгороде, Виннице, Житомире, Хмельницком, Кировограде, а также 11 различных поездок в Киев.

«Хобарт Эрл — художественный руководитель и главный дирижер Национального одесского филармонического оркестра, народный артист Украины. Oдин из немногих людей, которых по праву можно назвать «человеком мира». По версии ведущего специализированного журнала «Musical America Worldwide» в 2014 году лг вошел в список 30 «Профессионалов года», — говорится в сообщении.

Напомним, что звездными гостями на концерте к 232-летию Николаева должны были стать Полиграф Шарикоff и группа «Агонь».Некоторые пользователи николаевского сегмента соцсети Faebook негативно восприняли новость о том, что на праздновании Дня города запланировано выступление Полиграфа Шарикоffа из-за того, что в июле этого года Полиграф Шарикоff во время фестиваля «Купалье» в белорусском городе Александрия проверил на крепость рукопожатие президента Беларуси Александра Лукашенко. Тогда он заявил, что оно «оно самое сильное в Европе — восточной, центральной и западной».

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Европейская солидарность» Станислав Мартиросов также раскритиковал организаторов Дня города, которые собирались пригласить белорусского реп-исполнителя. Он призывал изменить программу празднования, отменив выступление Сергея Пархоменко.

Спустя день стало известно, что белорусский рэп-исполнитель Полиграф Шарикоff (Сергей Пархоменко) не выступит в Николаеве 11 сентября на главном концерте ко Дню города. Основная версия — изменения в его гастрольном графике.

Вместо него на вечернем концерте выступит группа Pianoбой — сольный проект украинского музыканта Дмитрия Шурова. Отметим, что в 2018 году на праздновании 229-летия Николаева Pianoбой уже выступали. Тогда вместе с ними сцену на Соборной площади разделила молдавская рок-группа Zdob si Zdub.