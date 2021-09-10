Во Франции прошла церемония прощания с актером Жан-Полем Бельмондо, который скончался 6 сентября на 89-м году жизни. С Бельмондо простились в Почетном дворе Дома Инвалидов в четверг, 9 сентября.

На церемонии присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Бриджит Макрон, премьер-министр Жан Кастекс и другие члены правительства, экс-президент Франсуа Олланд, генеральный делегат Каннского международного кинофестиваля Тьери Фремо, певец Патрик Брюэль, актеры Жан Дюжарден, Марион Котийяр, Жиль Лелуш, политики, деятели культуры и шоу-бизнеса, члены семьи покойного, в том числе шесть его внуков, пишет ZN.ua.

От имени семьи выступил внук актера Виктор Бельмондо, который пошел по стопам деда.

— Спасибо, что подарил нам столько радости, Верю, что ты улыбаешься сейчас, как делал это всегда. Солнце не гаснет. Мы думаем о тебе, мы тебя любим, — заявил 27-летний актер.

С речью выступил президент Эммануэль Макрон. Он назвал Бельмондо «героем, который прожил на экране тысячи жизней».

— Он был влюблен во Францию, прошел через эпохи и разрушил все барьеры. Он бессмертен, так как передал свое искусство новому поколению актеров, — заявил глава государства.

Во дворе Дома Инвалидов установили большой портрет актера. На уличных экранах в Париже демонстрировали отрывки из фильмов с участием Бельмондо.

Гроб с телом актера накрыли французским флагом. В последний путь Бельмондо проводили под знаменитую мелодию из фильма «Профессионал», которую написал Эннио Морриконе.

Жан-Поль Бельмондо родился в 1933 году в коммуне Нейи-сюр-Сен на западной окраине Парижа. За 60-летнюю карьеру в кино он снялся в 90 фильмах, в большинстве из которых исполнил главные роли. Бельмондо был также кинопродюсером и театральным актером, лауреатом премий «Сезар», «Золотой лев», почетной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, дважды номинировался на премию BAFTA.

Первый успех Бельмондо принес фильм Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». В 1960-х актер был одним из лиц французской «новой волны», а в 1970-х - 1980-х снимался преимущественно в жанровых лентах — комедиях и боевиках, играя полицейских, обаятельных преступников и авантюристов. Франция и мир с интересом следили за соперничеством Бельмондо и Алена Делона. При этом актеры в жизни были друзьями и снялись в нескольких совместных фильмах.

Жань-Поль Бельмондо скончался 6 сентября на 89 году жизни.