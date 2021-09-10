Президент Владимир Зеленский с целью поддержки и охраны культурного наследия Украины поставил правительству задачу обеспечить неотложную реставрацию в костеле Святого Николая в Киеве, который горел в ночь на 4 сентября.
Об этом идет речь в письме Владимира Зеленского на имя премьер-министра Дениса Шмыгалю, сообщает Офис президента.
— Прошу принять безотлагательные меры по обеспечению проведения реставрационных работ в памятнике архитектуры национального значения — костеле Святого Николая, который пострадал от пожара и установления там нового органа, — потребовал Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский обратил внимание Дениса Шмыгаля на необходимость активизировать реализацию проекта «Дом музыки» согласно указу «О мерах по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма».
О результатах проведенных работ премьер должен отчитываться ежемесячно.
Напомним, основной версией пожара в киевском костеле Святого Николая в настоящее время является возгорание электропроводов внутри деревянного корпуса органа.
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Президент Владимир Зеленский с целью поддержки и охраны культурного наследия Украины поставил правительству задачу обеспечить неотложную реставрацию в костеле Святого Николая в Киеве, который горел в ночь на 4 сентября.
Об этом идет речь в письме Владимира Зеленского на имя премьер-министра Дениса Шмыгалю, сообщает Офис президента.
— Прошу принять безотлагательные меры по обеспечению проведения реставрационных работ в памятнике архитектуры национального значения — костеле Святого Николая, который пострадал от пожара и установления там нового органа, — потребовал Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский обратил внимание Дениса Шмыгаля на необходимость активизировать реализацию проекта «Дом музыки» согласно указу «О мерах по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма».
О результатах проведенных работ премьер должен отчитываться ежемесячно.
Напомним, основной версией пожара в киевском костеле Святого Николая в настоящее время является возгорание электропроводов внутри деревянного корпуса органа.